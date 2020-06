Reggina, quella “concreta possibilità che il torneo venisse annullato” e le “fonti” di Gallo

23 Giugno 2020 21:59

Ecco svelate le “fonti” del presidente della Reggina Luca Gallo, ma c’è stata la concreta possibilità che il campionato venisse annullato…

Quello che è accaduto in questi mesi è stato “un circo, un qualcosa di abominevole. Il girone C di Serie C è stato sospeso sportivamente, ma da lì ne è iniziato un altro che si è sviluppato in Lega e che ho dovuto giocare personalmente. C’è stata la concreta possibilità che il torneo venisse annullato, perlomeno questo era stato proposto da determinati soggetti che nulla hanno a che fare con i dirigenti federali. Anzi, ci terrei a ringraziare Ghirelli, persona che non conoscevo. Lui è stato garante del merito sportivo, insieme a Gravina. Quello che ho visto e sentito in certe sedi è stato terrificante, senza questi personaggi si rischiava grosso”.

Parole che fanno pensare. In questo passaggio del presidente Gallo, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio, si è anche toccato il tema della prosecuzione della terza serie dopo lo stop per l’emergenza Covid. Chi voleva riprendere il campionato (pochi), chi voleva chiuderlo qui, chi addirittura voleva annullarlo. Ognuno ha detto la sua, ma è andata poi avanti – come affermato dallo stesso numero uno della Reggina – la linea del merito sportivo. Quella che, effettivamente, più volte hanno pronunciato Gravina e Ghirelli. Ed è probabilmente a loro due che il presidente si riferiva quando, durante la conferenza di presentazione di Tempestilli di qualche settimana fa, parlò di “sue fonti”. Era sicuro, lui. Aveva parlato con loro. Era stato rassicurato, giustamente. Sì, giustamente. Perché annullare completamente un campionato che è stato giocato per tre quarti sarebbe stato più che “terrificante”. Ma tant’è. Non c’è molto di cui stupirsi quando si sente parlare di prime da includere ai playoff o di mini tornei…