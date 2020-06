Reggina, il presidente del Bari De Laurentiis: “complimenti per la promozione”

9 Giugno 2020 17:45

La Reggina continua a festeggiare la promozione nel campionato di Serie B, i complimenti sono arrivati anche dal presidente De Laurentiis

Arrivano anche i complimenti da Bari per la promozione della Reggina. Dopo il Consiglio Federale è arrivata l’ufficialità del salto di categoria per la squadra di Mimmo Toscano, adesso gli altri club dovranno conquistarsi la Serie B attraverso i playoff. Tra queste anche la compagine del Presidente Luigi De Laurentiis, passaggio sulla Reggina in conferenza stampa, come riporta tuttobari.com.

“Dopo questo periodo molto lungo e complesso sono felice che possa tornare a pensare al Bari, alla squadra ed ai giocatori. Sono contento che tutti i nostri calciatori siano rimasti in città, c’è stata molta professionalità che ha dimostrato l’unità del gruppo. Ringrazio anche Matteo Scala, il nostro Mister e tutto l’ambiente. Mi complimento con Monza, Vicenza e Reggina che son passate in Serie B: ora siamo concentrati su di noi con gli allenamenti individuali e con test e tamponi che abbiamo già effettuato. Come detto da Scala sarà un Mondiale con partite secche: dobbiamo aspettarci di tutto e di più per giocarci un posto importante”.