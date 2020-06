Ex Reggina, Pirlo vicino al ritorno alla Juve: e ha già contattato un suo vecchio compagno in amaranto

30 Giugno 2020 12:53

Due ex Reggina potrebbero presto ritrovarsi insieme in panchina: Andrea Pirlo, vicino al ritorno alla Juve, ha contattoato un suo ex compagno

Nel primo anno in assoluto della Reggina in Serie A, ormai 20 anni fa, nel ’99-00, il centrocampo amaranto era composto da due giovani promesse: Andrea Pirlo e Roberto Baronio. Futuri talenti del calcio italiano, giocavano insieme anche nell’Under 21 e, in prestito in riva allo Stretto, si prospettava per loro una grande carriera. Qualcuno mai poteva pensare che, 20 anni dopo, terminate le carriere da calciatori, i due sarebbero potuti ritrovarsi insieme in panchina?

Può accadere, è una possibilità ad oggi molto alta. Motivo? Andrea Pirlo è molto vicino ad allenare la Juventus Under 23, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie C con Pecchia. E, secondo indiscrezioni, per il ruolo di vice avrebbe contattato proprio il suo ex compagno alla Reggina Roberto Baronio. Si attendono importanti novità nei prossimi giorni.