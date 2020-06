Reggina, Pedullà: “Menez? A questo punto mi stupirei se non arrivasse”

9 Giugno 2020 14:31

Reggina-Menez, ci sono novità positive sulla trattativa: il giornalista Alfredo Pedullà spiega la situazione

Adesso che la notizia è arrivata, la società può iniziare a programmare il prossimo campionato di Serie B. Era in stand-by il ds Massimo Taibi, che ieri ha festeggiato, ma oggi pensa già al futuro. Il direttore amaranto è al lavoro per portare a Reggio Calabria il talento francese Jeremy Menez. Nuove indiscrezioni giungono dal nuovo giornalista Alfredo Pedullà. Ai microfoni di Sportitalia ha infatti rivelato: “se vuoi una percentuale – parla riferendosi al direttore Criscitiello – io ti dico la verità, mi stupirei se non arrivasse. Le percentuali sono molto alte. E’ una questione di tempo. Sarebbe un colpo stratosferico. La società ha lavorato sotto traccia, il calciatore ha sciolto il contratto con il Paris Fc e gli hanno proposto ad ampio raggio, pluriennale. Le possibilità crescono sempre di più”. Parole rilasciate durante la rubrica di mercato e con all’ascolto in videochiamata del tecnico Domenico Toscano, che sicuramente sarà pronto ad abbracciarlo a braccia aperte.