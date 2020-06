Paredes e l’amore per la Reggina: “sarà sempre nel mio cuore. Spero di tornare”

7 Giugno 2020 14:33

“Mi auguro che la Reggina torni presto in Serie A”: Paredes segue ancora gli amaranto e ha espresso il desiderio di tornare a Reggio Calabria

Parole d’amore nei confronti della Reggina. Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Carlos Humberto Paredes, che ha fatto un passo indietro nel tempo a quando vestiva la maglia amaranto: “ho tanti bei ricordi Reggina, eravamo un gran bel gruppo e in quegli anni nella massima serie riuscimmo a fare molto bene – riporta www.derbyderbyderby.it – . È stato speciale vivere a Reggio Calabria, questa squadra rimarrà per sempre nel mio cuore. Seguo ancora la Reggina, ha fatto un gran campionato e spero che possa ottenere la promozione in Serie B. Mi auguro che torni presto in Serie A, la piazza lo merita. Un giorno spero di ritornare e perché no da allenatore”.