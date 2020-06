Reggina, operazione per Garufo: “grazie di cuore, si riparte” [FOTO]

29 Giugno 2020 13:26

Il calciatore Desiderio Garufo è stato costretto ad un’operazione qualche giorno fa, il messaggio pubblicato dall’esterno sui social

Desiderio Garufo è stato protagonista di una stagione molto importante con la maglia della Reggina, si è sempre confermato come uno dei migliori sulla fascia. L’esterno potrebbe far parte della rosa della prossima stagione, adesso è stato sottoposto ad un’operazione. Il calciatore ha pubblicato una foto scattata qualche giorno fa, esattamente il 5 giugno.

“Un GRAZIE di cuore, al Dottor Roberto SIMONETTA, per il grande lavoro svolto.

Doveroso ringraziare la Clinica Caminiti, Roberto, Renata e Raffaella Caminiti, per la grande disponibilità e professionalità, complimenti a tutto lo staff medico.

Pronto per un’altra grande stagione.

Non per ultimo, alla mia Società Reggina1914, al Dottore Favasuli per avermi affidato in buone mani.

Grazie di cuore. Desiderio Garufo. Ps ( foto del 5/6/2020) #Serie🅱️ 2020/21 Si riparte”.