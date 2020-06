Reggina, Menez attira i tifosi sui social: “settimana decisiva” [FOTO]

22 Giugno 2020 16:03

“Settimana decisiva”, ha scritto su Instagram l’attaccante Jeremy Menez: potrebbe essere l’indizio social del suo imminente passaggio alla Reggina

La clessidra e il segno di fare silenzio. Ormai è così che Jeremy Menez da giorni attira l’attenzione dei propri fans sui social. La chiusura della trattativa tra la Reggina e l’attaccante francese è in dirittura di arrivo, l’ultima storia pubblicata su Instagram potrebbe confermare le ultime indiscrezioni. “Settimana decisiva”, scrive l’ex Milan: il calciatore dovrebbe atterrare venerdì a Catania, per essere poi il giorno dopo a Reggio Calabria per la presentazione ufficiale. Manca davvero pochissimo alla stretta di mano e chissà che domani il presidente Luca Gallo non sveli altri particolari nel corso della sua conferenza stampa…