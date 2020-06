Reggina, anche i grandi media francesi parlano di Menez: e intanto rescinde col Paris FC

6 Giugno 2020 20:33

Jeremy Menez inizia ad essere un’idea concreta. Anche in Francia si parla di Reggina e intanto arriva la rescissione ufficiale con il Paris FC

E’ ufficialmente terminata l’avventura di Jeremy Menez al Paris FC, squadra parigina militante in Ligue 2. Ad annunciarlo è stato lo stesso club in una nota: “Il club della Capitale lo ringrazia calorosamente per aver accettato questa sfida. Gli auguriamo buona fortuna”. L’attaccante diventa una pista sempre più concreta per la Reggina. Da giorni infatti si parla con insistenza di un possibile approdo del francese in maglia amaranto. Ipotesi avvalorata anche in terra d’Oltralpe. ‘Le Parisiene’ e l’‘Equipe’, due dei giornali più prestigiosi del Paese, parlano di un Menez diretto a Reggio Calabria. Taibi aveva annunciato novità dopo l’8 giugno. Ormai manca poco…