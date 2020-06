Reggina-Menez, tutti ne parlano. Da Sky a SportMediaset passando per Di Marzio ed il Corriere: “E’ quasi fatta!”

14 Giugno 2020 20:28

Alcuni importanti media nazionali danno per quasi fatto l’arrivo alla Reggina di Jeremy Menez: ormai è soltanto questione di giorni

E’ già diventato il tormentone del mercato amaranto, ma non è destinato a durare ancora molto a lungo. Menez e la Reggina: ai tifosi ormai non interessa più se arriva, ma quando. E’ infatti soltanto questione di giorni, perché l’accordo c’è: biennale con opzione per il terzo. Ma a quando l’ufficialità? Non c’è ancora una data certa, seppur Gianluca Di Marzio si sbilanci: da giovedì in poi. Il direttore sportivo Massimo Taibi, infatti, fino a quel giorno si trova a Modena, dove ha trascorso le settimane di lockdown, ma tra qualche giorno rientrerà nella città dello Stretto. L’annuncio invece potrebbe combaciare con il giorno della conferenza stampa del presidente Gallo, prevista per il 23 giugno.

Ma quella di oggi è, ad ogni modo, la giornata della definitiva “consacrazione” della trattativa. La notizia fu infatti lanciata da Alfredo Pedullà due settimane fa, e qualche famoso giornale nazionale la riprese. Come detto, però, altri importantissimi media italiani forniscono oggi nuovi dettagli e danno per quasi fatta la trattativa, soltanto in attesa di ufficialità. Da Gianluca Di Marzio al Corriere dello Sport passando per SportMediaset e Sky. Tifosi in fermento, dopo la B c’è euforia per l’annuncio di un autentico colpaccio. E Reggio Calabria continua a sognare…