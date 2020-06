Reggina, Menez: “Orgoglioso di poter rappresentare Reggio e la Calabria”. E Verratti e Benzema mettono mi piace [FOTO]

27 Giugno 2020 14:07

La Reggina presenta Jeremy Menez, nel frattempo il calciatore ex Milan, Roma e Psg infiamma i tifosi con un post pubblicato su Instagram

Nella giornata di ieri Jeremy Menez ha raggiunto Reggio Calabria per iniziare la nuova avventura con la maglia della Reggina. Un colpo veramente incredibile per la società del presidente Luca Gallo, la squadra si candida ad un ruolo da protagonista anche nel campionato cadetto. Nel frattempo, prima della presentazione, il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato la reazione dei tifosi. “È un grande onore per me tornare in Italia, paese che mi ha sempre dato tanto… Sono orgoglioso di poter rappresentare una società storica come la Reggina, una bellissima città come Reggio e un’intera regione come la Calabria! Forza Reggina!”. Si tratta di un calciatore internazionale ed in grado di fare la differenza. La foto ha portato tante reazioni, sono arrivati i like del tecnico Mimmo Toscano (ieri l’incontro tra i due), l’ex compagno Abate e anche di calciatori del calibro di Verratti e Benzema.