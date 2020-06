27 Giugno 2020 16:17

Reggina, Menez in campo per qualche palleggio col pallone e le foto con il presidente Gallo

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Jeremy Menez per la prima volta da calciatore della Reggina ha toccato il terreno del Granillo. Il calciatore francese ha messo piede sul prato verde per le foto di rito: firma sul pallone e qualche palleggio di fronte alle persone presenti. In alto le FOTO, mentre in basso il link per il VIDEO.