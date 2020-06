Reggina, Menez confida a Frey del suo futuro: “ho contatti per tornare in Italia, mi sento bene”

1 Giugno 2020 14:19

Menez rivela a Frey in diretta sui social di un possibile ritorno in Italia: negli ultimi giorni l’attaccante francese è stato accostato alla Reggina

Si parla di futuro e il futuro potrebbe essere in Italia. Il nome di Jeremy Menez è finito intorno all’orbita Reggina e del ds Massimo Taibi, potrebbe essere un grande colpo per la Serie B. In una diretta social con l’ex portiere Sebastien Frey, come segnalato del corso della trasmissione condotta dai giornalisti Ficara e Polimeni sui canali ufficiali amaranto, l’ex attaccante di Roma e Milan ha parlato del suo futuro: “ho qualche contatto con squadre italiane. Aspettiamo e vediamo. Io mi sento molto bene e il calcio si gioca tutto con la testa. Se io sento su me stesso la fiducia dell’ambiente, sono un calciatore che può dare tanto e per molto tempo. Su di me non ho dubbi”. Il colloquio risale a qualche giorno fa, prima ancora che la notizia di calciomercato fosse lanciata da Alfredo Pedullà. La Reggina aspetta dunque aggiornamenti su più fronti, l’ufficialità della Serie B sarebbe solo l’inizio di un grande progetto.