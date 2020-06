Reggina – Menez, penna in mano e firma: “Prestissimo”. Ed emergono nuovi dettagli [FOTO]

15 Giugno 2020 12:54

Adesso anche Jeremy Menez sembra essere uscito definitivamente allo scoperto in merito all’arrivo alla Reggina: l’ultima trovata social

Se finora aveva giocato e scherzato, con Instagram Stories che “facevano intendere” ma lasciavano spazio alla libera interpretazione, adesso anche Jeremy Menez sembra essere uscito definitivamente allo scoperto in merito all’arrivo alla Reggina. L’ultimo indizio social risale infatti a circa un’ora fa: si ritrae in un fumetto, seduto e con la penna in mano pronto a firmare. Poi la scritta: “Prestissimo“.

Inoltre emergono nuovi dettagli in merito alla sottoscrizione del contratto: come scrive Alfredo Pedullà, non più biennale con opzione per il terzo bensì triennale. Resta da capire adesso, come già scritto ieri, non più se ma quando arriva. E più passano i giorni più si avvicina la conferenza stampa del 23 giugno del presidente Gallo…