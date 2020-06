Reggina, Menez criptico sui social: è un indizio di mercato? [FOTO]

5 Giugno 2020 16:41

Jeremy Menez ha pubblicato su Instagram una Story che ha attirato l’attenzione dei tifosi della Reggina

Jeremy Menez potrebbe essere il primo colpo di calciomercato della Reggina. La società amaranto è in attesa di conoscere il proprio futuro, il Consiglio Federale dell’8 giugno potrebbe dare l’ufficialità della Serie B. Il ds Massimo Taibi non vede l’ora di avere una risposta per poter iniziare a progettare la squadra del futuro. E chissà che nella lista dei possibili obiettivi l’attaccante francese non diventi una scelta concreta. I tifosi amaranto sognano ad occhi aperti e nel frattempo monitorano i profili social dell’ex Milan. In tal senso non è passata inosservata la Story pubblicata su Instagram: una clessidra e l’emoticon che invita a restare in silenzio, come a significare che una notizia importante è nell’aria e potrà essere svelata tra poco tempo. Un messaggio criptico che però lascia viaggiare la fantasia dei fans.