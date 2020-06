Reggina, Mastour festeggia il compleanno: l’outfit scatena l’ironia dei compagni [FOTO]

16 Giugno 2020 15:04

Reggina, i calciatori si divertono sui social: Mastour pubblica una foto del suo compleanno, ma l’abbigliamento non passa inosservato a De Rose e compagni

Hachim Mastour campione in campo… e anche nel guardaroba. Il giovane attaccante della Reggina ha festeggiato ieri i suoi 22 anni e per l’occasione ha indossato una camicia molto particolare, che con un scatto pubblicato su Instagram ha attirato l’attenzione dei compagni di squadra. Non è passata infatti inosservata al capitano Francesco De Rose che, taggando altri calciatori amaranto, ha commentato: “questa camicia in Egitto a 5 euro”. Subito pronta la risposta di Emanuele Geria: “sempre sobrio mio compare”. E di Nicola Bellomo: “falsissima”. Premio simpatia per Edoardo Blondett, che esagera: “ah non è un tappeto?!”, scatenando le reazioni divertite dei tifosi, felici di vedere queste scene e constatare il grande rapporto di amicizia che vige tra i giocatori.