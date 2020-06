Reggina protagonista anche a ‘Le Iene’, la festa promozione sotto accusa nel programma di Italia 1

13 Giugno 2020 19:02

La festa promozione della Reggina finisce nel mirino de ‘Le Iene’. Il noto programma di Italia 1 ha realizzato un servizio, che andrà in onda martedì

La Reggina ha ottenuto la promozione in Serie B e i tifosi hanno riempito strade e piazze della città per festeggiare. Venerdì è poi andata in scena la vera e propria celebrazione della cavalcata amaranto all’Arena dello Stretto. In periodo di Coronavirus, con le norme di distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine, i due episodi sono stati assembramenti veri e propri agli occhi di molti. E il fatto non è sfuggito alle testate nazionali e a ‘Le Iene’. Il noto programma di Italia 1 ha realizzato un servizio che andrà in onda martedì 16 giugno, nel quale sottolinea i comportamenti sbagliati adottati dai tifosi della Reggina. Nonostante le raccomandazioni delle ore precedenti, infatti, la festa all’Arena ‘Ciccio Franco’ è sembrata sfuggire di mano e le immagini hanno fatto il giro d’Italia ricevendo una marea di commenti contro chi l’ha autorizzata e chi ne ha preso parte.