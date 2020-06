23 Giugno 2020 16:25

Reggina, il Presidente Gallo e la squadra ricevono la coppa per la vittoria del campionato di Lega Pro: è già arrivata ed è al Granillo

C’è grande attesa per la conferenza stampa del Presidente Luca Gallo. Il patron amaranto è pronto ad annunciare importanti novità ed i tifosi sono impazienti. Tra le tante cose, ci sarà anche la consegna della coppa per la vittoria della Lega Pro. “La Coppa è arrivata! Il Presidente Gallo sarà in ottima compagnia”, si legge nel post pubblicato sui profili social del club. E’ la giusta ricompensa per la stagione straordinaria che mister Toscano e i suoi ragazzi hanno disputato.