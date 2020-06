Reggina, Gianluca Savoldi: “Bentornata dove ti ho conosciuto, Reggio Calabria” [FOTO]

8 Giugno 2020 19:36

Il sogno si è realizzato: la Reggina è in Serie B. E’ partita la festa, tutta la città si è colorata d’amaranto. Nel frattempo continuano ad arrivare le reazioni di ex calciatori, lungo post su Facebook di Gianluca Savoldi.

“Un allenatore vincente non ha bisogno di arrivare con uno sponsor e non ha bisogno nemmeno di salire sul “carro giusto”. Quando arrivano certi allenatori prima ancora che parli il campo, gli addetti ai lavori sanno delle dinamiche che ci sono dietro determinate scelte, e tali scelte possono ingannare il tifoso, ma non chi è nel calcio da una vita.

Ecco perché tali scelte sono il preludio di un disastro societario oppure nella migliore delle ipotesi di una catastrofe sportiva, perché tra gli addetti ai lavori ci sono anche i giocatori e la credibilità di un coach passa soprattutto da loro.

Quando arriva un allenatore vero, chi è dentro (abbiate ma pazienza ma dentro è dentro, non in sala stampa o sugli spalti) sente subito una diga tra lo spogliatoio e tutto il resto. È da quella diga che si costruisce il successo di un gruppo, di una squadra, di un club, di una città. Ecco perché certi allenatori sono una garanzia anche e soprattutto per i tifosi che la vivono da fuori, vicini ma fuori. Poi si può vincere o perdere, fa parte del gioco. Ma per lo meno non si è sconfitti in partenza, e soprattutto si potrà conquistare la stima, il rispetto e persino il cuore dei tifosi veri, che sanno andare oltre il risultato.

In questa foto c’è un grande allenatore colto da un fotografo attentissimo, mentre segue in disparte i festeggiamenti dei suoi ragazzi davanti al loro grande pubblico. In questa foto c’è tutta l’essenza del gioco più bello del mondo.

Bravissimo Mister Toscano.

Bravissimi ragazzi.

Lunga vita agli allenatori veri.

Lunga vita alla passione di quei ragazzi.

Quelli lì dentro e quelli lì appena fuori.

Lunga vita ai giocatori veri.

Lunga vita agli ultras

⚽️ Bentornata dove ti ho conosciuto, Reggio Calabria ⚽️”