Reggina, Garufo attende ansioso: “Chi dorme stasera?” [FOTO]

7 Giugno 2020 23:09

Desiderio Garufo è in ansia, così come tutti i tifosi della Reggina, per la notizia che domani potrebbe essere ufficializzata

Tutta Reggio Calabria è in ansia, in trepidante attesa. Domani potrebbe essere ufficializzata la grande notizia: il ritorno in Serie B della Reggina dopo qualche anno di assenza. Una promozione sul campo mai messa in discussione, ma soltanto rimandata per via della pandemia che ha bloccato il mondo intero. E così, tutti – i tifosi ma anche la società – non aspettano altro che buone nuove. Anche la società, dicevamo, quindi calciatori inclusi. Tra questi c’è Desiderio Garufo, assoluto protagonista della cavalcata della band di Toscano.

Sul proprio profilo personale Facebook, l’esterno ha espresso il suo stato d’animo, che è un po’ quello di tutti i tifosi reggini: “Reggina, chi dorme stasera?”, ha postato accompagnando una foto di Toscano di spalle che guarda la Curva Sud. Insomma, è proprio vero. Ciò che domani potrebbe essere ufficializzato è troppo importante, a tal punto che prendere sonno diventa impresa ardua…