Reggina, Gallo presenta Menez e si rivolge ai tifosi: “Il calciomercato è appena iniziato…” [FOTO E VIDEO]

27 Giugno 2020 15:46

“I tifosi non devono smettere di sognare, Menez è la dimostrazione che anche i campioni possono arrivare a Reggio”: le parole del presidente Luca Gallo

Il presidente Luca Gallo prende per primo la parola nel corso della conferenza stampa di presentazione di Jeremy Menez. Ecco il suo discorso: “sono molto emozionato di presentare un grande campione. Credo sia giusto definirlo così. Orgogliosamente vorrei snocciolare qualche numero, poi lascerò la parola al giocatore. Jeremy Menez 33 anni, 24 presenze in Nazionale. Ha vinto diversi campionati e coppe in Francia, così come in Messico. Con Roma, Milan e Psg ha fatto tanti gol e assist. Questi sono numeri da campione. E’ il tipico giocatore cui i bambini sperano di avere il poster. E’ uno che ispira il sogno, il pensiero, l’attimo prima di addormentarti sapendo che il giorno dopo c’è la partita. E’ un calciatore nel quale ti può rispecchiare, speri che ti possa rappresentare. Non è altro che una trasposizione di te stesso, nel quale ti immedesimi e difendi contro tutto e tutti. Quando la Reggina ha preso Menez ha pensato di prendere questo genere di campione, in cui il bambino o l’anziano si va ad associare. Se del posto o se viene da lontano è ancora meglio, perché significa che sono colori speciali. In questi pochi secondi sono riuscito a trovare solo parole belle, ma spero che la città faccia lo stesso, come io l’ho abbracciato appena l’ho visto. E’ la dimostrazione che un campione del genere può arrivare alla Reggina, è una coccola per i tifosi. Il calciomercato è appena iniziato, poi magari si concluderà con un acquisto, chi può dirlo, ma i reggini non devono smettere di sognare”.