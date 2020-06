Reggina, finalmente si festeggia la Serie B: dallo champagne del Presidente Gallo alla coppa sollevata dai calciatori [FOTO e VIDEO]

25 Giugno 2020 10:53

Al Sant’Agata la Reggina si è riunita per festeggiare la promozione in Serie B: le immagini della grande serata

Grande festa ieri al centro sportivo Sant’Agata. Per la prima volta i calciatori della Reggina si sono ufficialmente riuniti per festeggiare la Serie B con la società. Invitati all’evento anche gli sponsor della stagione 2019/2020. Il Presidente Luca Gallo ha organizzato la festa per premiare la squadra, al termine di una cavalcata storica che ha regalato grandi gioie e reso orgogliosa un’intera città. Tra i più emozionati e felici ovviamente il patron amaranto che, come da tradizione, ha stappato lo champagne e ha cercato di bagnare i calciatori. Il capitano De Rose ha poi alzato la coppa della Lega Pro ed i protagonisti si sono lasciati andare tra brindisi e selfie. In alto le FOTO della serata e di seguito il VIDEO dello stappo.