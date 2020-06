Reggina, la festa dei calciatori amaranto: da Denis a De Rose, tutti cantano l’inno [VIDEO e FOTO]

8 Giugno 2020 16:16

La festa dei calciatori della Reggina dopo la notizia della promozione in Serie B: da Denis a De Rose (senza voce) passando per Rolando e Liotti

La festa può partire. Ed è una liberazione! Reggio Calabria può finalmente esultare: la Reggina torna in Serie B dopo 6 anni. Soltanto rimandato un verdetto che sarebbe dovuto arrivare ad aprile, ma ritardato dalla pandemia che ha bloccato il mondo intero. La città adesso festeggia, così come i calciatori. I maggiori protagonisti della promozione amaranto, infatti, sono scatenati di gioia per la notizia che tutti aspettavano. Social invasi da video e foto. Urla, canti, cori, da Denis a De Rose (senza voce), da Liotti (oggi è il suo compleanno) a Rolando. In alto alcune immagini direttamente dai profili social dei giocatori, in basso qualche VIDEO.