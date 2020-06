Reggina, oggi è il grande giorno. La diretta LIVE: è iniziato il Consiglio Federale

8 Giugno 2020 12:30

La diretta LIVE del Consiglio Federale che riguarda direttamente la Reggina e la Serie C

Il giorno è finalmente arrivato, ecco il Consiglio Federale. Dopo mesi di inattività a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano vede un barlume di speranza sulla ripartenza. Riflettori puntati sulla Serie C, dove è in ballo il discorso play-off e play-out, mentre le capolista Monza, Vicenza e Reggina attendono l’ufficialità della promozione. Anche per Serie A e Serie B saranno prese decisioni importanti. Ecco live di StrettoWeb con aggiornamenti in diretta, flash news momento per momento, dichiarazioni dei protagonisti e ufficialità dalla sede della Figc:

ORE 12.10 – E’ INIZIATO IL CONSIGLIO FEDERALE. Come riportato da TmW sono presenti Gravina, Lotito, Dal Pino, Ghirelli, Lo Monaco, Ulivieri e Sibilia, con le altre componenti che sono invece collegate in video conferenza.

ORE 12.00 – Il tema delle promozioni e delle retrocessioni sarà discusso nel corso del Consiglio Federale delle 12, e il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi ne ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport: “non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non sappiamo neppure se ci sarà una decisione da prendere o una votazione da tenere. C’è un solo dato certo. Nell’ultimo consiglio federale è stata deliberata la prosecuzione dei campionati professionistici e la permanenza di promozioni e retrocessioni. Perché questa cosa dovrebbe essere rimessa in discussione? Conosciamo la Lega di Serie A. Quelle assemblee vanno sempre in un certo modo. C’è poco da rimanere sorpresi. Unità d’intenti? Magari l’unità d’intenti si è formata proprio intorno a questa proposta di congelamento”.

ORE 11.50 – Walter Baumgartner, presidente del SudTirol, sarà uno dei rappresentanti della Lega Pro al Consiglio Federale. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com ha svelato la situazione: “credo che si faranno i playoff come previsto, come prevede il format iniziale. Sono d’accordo sulla cristallizzazione dei campionati. Quando ho fatto il primo passo devo fare anche il secondo e il format prevede che le prime vadano in B. Non bisogna dimenticare che nell’ultima asseemblea di Lega 52 società su 59 erano per qursto tipo di soluzione. Poi sappiamo anche che non sarebbe mai corretto mandare il Monza ai play off”. QUI l’intervista completa.

11.40 – Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, al Corriere dello Sport ha spiegato la posizione che assumerà in Consiglio Federale: “Manterremo la nostra linea di coerenza assoluta. Nel precedente Consiglio sono state varate delle regole e io ho votato a favore. Come Dilettanti abbiamo fermato il campionato, indicando squadre promosse e retrocesse. Le proteste? Legittime, ma qualcuno deve prendere delle decisioni e noi lo abbiamo fatto tramite il Consiglio Direttivo. Io cerco di essere sempre lineare e coerente con le scelte. L’ultimo Consiglio ha stabilito che bisogna ripartire. Ho appoggiato l’attuale governance perché nel programma c’era la riforma del sistema. Tutti sanno che le società professionistiche sono troppe, come si può pensare di aumentarne il numero?”.

ORE 11.30 – Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato una battuta al volo a pochi minuti dall’inizio del Consiglio Federale. Queste le sue parole raccolte da TMW: “lavoriamo per il bene del calcio italiano. Algoritmo o linea proposta dalla Lega Serie A? Vediamo dopo”.

ORE 11.25 – Mancano circa 30 minuti all’inizio del Consiglio Federale. In Via Allegri a Roma iniziano ad arrivare i rappresentati delle varie Leghe che prenderanno parte all’incontro. Presenti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, Pietro Lo Monaco, il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e quello della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

ORE 11.20 – “Il giorno della verità: rebus contratti e sì alle retrocessioni. Finalmente si riparte. Basta ipocrisia: aprite parzialmente gli stadi!”. Titola così l’editoriale del direttore Michele Criscitiello, pubblicato su TmW. Il famoso giornalista analizza anche la situazione in terza serie: “la Serie C probabilmente confermerà l’indiscrezione. In D Gozzano, Rimini, Rieti, Bisceglie e Rende. Le altre play out. In B Monza, Vicenza e Reggina. Le altre ai play off e chi non se la sente può restare fermo”.

ORE 11.15 – Ai microfoni di Sky Sport, il presidente Stefano Bonacini (presidente del Carpi) ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “non ci siamo mai sentiti in serie B, a noi non è cambiato niente. Siamo sempre stati i primi a dire di voler giocare. Per me le promozioni e le retrocessioni devi giocartele sul campo. Quando poi ci sono 55 presidenti che non vogliono giocare, per me il merito sportivo è importante. Non so cosa deciderà il Consiglio Federale. Avevamo chiesto di fare un’assemblea l’8, ma ci è stato detto che non c’era tempo. Attendiamo in modo silente, siamo in un’assemblea che dovrebbe essere democratica ma che di democratico ha ben poco”.

ORE 11.00 – Manca ormai pochi all’inizio del Consiglio Federale. A ridosso della riunione, il presidente Gabriele Gravina ha parlato sulla ripartenza con gli stadi vuoti. “La gioia di tornare in campo la voglio condividere con tutti coloro che amano questo sport – ha spiegato in un’intervista a La Verità – . Lo stadio vuoto non piace a nessuno, ma è molto peggio non giocare. A causa del Covid-19 siamo stati costretti a cambiare le nostre abitudini e in questa fase anche la fruizione dello spettacolo del calcio sarà diversa”.

ORE 10.30 – “Monza, Vicenza e Reggina: oggi la B. Piano play-off al via”. Titola così un articolo pubblicato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che annuncia alcune delle possibili decisioni che saranno prese quest’oggi nel corso del Consiglio Federale (inizio alle ore 12.00). “Le prime della classe dei tre gironi, saliranno direttamente in Serie B”, si legge. Poi ci sarà un play-off fedele al suo format tradizionale con il quarto posto in palio, e che coinvolgerà potenzialmente 28 squadre, ma come detto in questi giorni molti club potrebbero rinunciare perché impossibile rispettare il protocollo sanitario. Qualche modifica potrebbe essere apportata: niente andata e ritorno, partite secche per accorciare la stagione. Diverso il discorso per i playout. Ci saranno quattro squadre per girone ma non è ancora chiaro se l’ultima della classifica attuale retrocederà direttamente o ballerà anche lei per salvarsi con la formula dell’eliminazione diretta in questo caso con partite di andata e ritorno, coinvolgendo nel caso le squadre agli ultimi quattro posti delle classifiche dei gironi.

ORE 8.00 – Ospite al ‘Question Time’ sulla pagina Facebook gianlucadimarzio.com, il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, si è espresso in merito al destino della Serie C: “La stagione non è ancora finita, bisogna coinvolgere anche le prime nei playoff. Giusto premiare in qualche modo le squadre che sono davanti, non abbiamo nulla contro Monza, Vicenza e Reggina, ma sarebbe corretto coinvolgerle negli spareggi”. QUI l’intervista completa.