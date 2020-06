Reggina, tutto pronto per la conferenza del Presidente Gallo: ecco come si presenta il Granillo [FOTO]

23 Giugno 2020 13:12

Reggina, alle ore 17.00 la conferenza stampa del Presidente Luca Gallo: le poltrone per i giornalisti sono già disposte sul terreno del Granillo

Immagine sensazionale arriva dallo stadio Oreste Granillo. Siamo a poche ore dalla conferenza stampa tanto attesa del Presidente Luca Gallo che, per la prima volta dopo l’ufficialità della promozione in Serie B si rivolgerà a giornalisti e tifosi. Il patron amaranto questa volta parlerà direttamente dal terreno di gioco e non dalla tribuna, per permettere agli addetti ai lavori di mantenere il distanziamento sociale e rispettare le normative anti Coronavirus. Il prato è stato irrigato questa mattina e si mostra in perfette condizioni. La “Gradinata” di fronte, con la scritta Reggio Calabria, rende l’atmosfera fantastica. I tifosi sono già molto ansiosi di sapere le ultime novità: si attendono infatti notizie sul fronte del calciomercato, dove si attende la firma di Jeremy Menez, ma anche sul discorso dei lavori di ammodernamento dello stadio. Gallo tiene da giorni l’ambiente sulle spine, è il momento della verità…