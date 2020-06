Reggina, il presidente Gallo presto a Reggio: il 23 giugno conferenza stampa

9 Giugno 2020 19:58

La Reggina, attraverso i propri canali social, annuncia che il presidente Luca Gallo terrà una conferenza stampa il prossimo 23 giugno

Ieri è stato lui a dare l’annuncio dell’ufficialità della promozione in Serie B ai tifosi della Reggina, ma ora si attende che arrivi a Reggio Calabria. Il protagonista di questa splendida stagione, il presidente Luca Gallo, potrà adesso iniziare a programmare la nuova annata in cadetteria. Ma intanto è tempo di bilanci e giudizi. Quando? Il 23 giugno, giorno in cui il massimo esponente amaranto parlerà a stampa e tifosi in conferenza stampa. Ad annunciarlo è la pagina ufficiale Facebook del club con un breve video.