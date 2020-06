Reggina, l’ex Colomba attore in un film: il ricordo social del mister [FOTO]

1 Giugno 2020 13:00

Reggina, quando mister Colomba fu attore per un giorno: le foto su Instagram

Trenta intensi secondi, ma per Franco Colomba è stato un grande successo. L’esperto allenatore, ex ai tempi della Reggina in Serie A, ha ricordato con una foto sui social la scena di un film in cui ha rappresentato Arpad Weisz, storico tecnico bulgaro che ha fatto la storia del Bologna. “Ho accettato subito ‘Nobili Bugie’, un onore interpretare Arpad Weisz e vincere col Bologna due scudetti e una Coppa dei Campioni!”, scrive su Instagram. Nobili bugie è un film italiano del 2016, diretto dal regista Antonio Pisu, che ieri è stato mandato in onda sui canali Sky, per Colomba rimane uno splendida esperienza.

