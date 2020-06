Reggina in B, ci saranno i festeggiamenti ufficiali? Spunta una data…

9 Giugno 2020 14:58

Reggina, i festeggiamenti per la Serie B: ecco la situazione

La notizia ufficiale della promozione in Serie B della Reggina non ha frenato la voglia di esultare dei tifosi. La società amaranto, a causa dei provvedimenti anti-Coronavirus che vietano di creare assembramenti, non ha potuto organizzare nulla di ufficiale, infatti molti calciatori hanno brindato da casa propria. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta del Sud però alcune novità potrebbero giungere nei prossimi giorni. “Non ha ancora preso corpo il programma per i festeggiamenti – si legge sulle pagine odierne del quotidiano – . Il clou è previsto dopo il 22 giugno quando il patron Luca Gallo tornerà in Calabria (insieme con il neo amministratore delegato Federica Scipioni) magari per annunciare che la B è solo un punto di partenza e non di arrivo”. Insomma, una data certa ancora non è stata stabilita. Servirà sicuramente anche un confronto con l’amministrazione comunale.

