La Reggina per la prima volta in parlamento: l’intervento di Cannizzaro con la sciarpa amaranto alla Camera, “grazie Gallo, Toscano, ragazzi della Sud. W Reggio Calabria” [VIDEO]

10 Giugno 2020 11:11

La Reggina per la prima volta in parlamento: l’intervento di Cannizzaro con la sciarpa amaranto, “la promozione della squadra della mia città sta generando fiducia ed entusiasmo”

La Reggina, per la prima volta, entra in Parlamento grazie all’intervento alla Camera del deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, il quale, con la sciarpa amaranto al collo, ha ringraziato “il presidente Gallo, l’allenatore Toscano, i tifosi della Curva Sud”. “Bisogna dare attenzione non solo alla Serie A ma anche alle serie minori”, sottolinea Cannizzaro nel suo intervento, che continua, “da poche ore la mia città è tornata in Serie B generando entusiasmo e fiducia in un territorio malgovernato dal Pd e dal Centro/Sinistra. Il calcio nelle nostre comunità rappresenta un qualcosa di fondamentale per dare speranza e rigenerare i nostri territori in un periodo difficile“, conclude.