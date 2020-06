Reggina, il punto sul calciomercato: spuntano due nomi nuovi

10 Giugno 2020 17:22

Reggina, adesso è tempo di lavorare sul calciomercato: il ds Taibi vuole rinforzare la squadra, in tal senso due nomi nuovi sono stati accostati agli amaranto

L’obiettivo è stato raggiunto, la Reggina ha conquistato la Serie B. Mentre i tifosi esultano per una notizia attesa da sei anni, la società ha messo già da parte l’euforia ed iniziato a progettare il futuro e la nuova squadra che dovrà competere nel campionato cadetto. Il nome più caldo in questi giorni è sicuramente quello di Jeremy Menez, ma sulla lista del ds Massimo Taibi ci sono sicuramente tanti altri profili che potrebbero fare al caso degli amaranto. Per il direttore amaranto è tempo infatti di valutazioni, perché nel regolamento ci sono alcune limitazioni sulla rosa legate agli over 23, ma le idee della dirigenza sono molto chiare.

Nelle ultime ore sono stati accostati al club del presidente Luca Gallo due nomi nuovi: Lorenzo Dickmann e Kyriakos Papadopoulos. Il primo è un terzino destro, classe ’96, che a fine stagione tornerà alla Spal dopo il prestito al Chievo Verona. Secondo quanto riporta calciomercato.com, sulle tracce del calciatore milanese, oltre la Reggina, c’è anche il Monza del patron Silvio Berlusconi. Il secondo invece è un centrale di difesa, 28 anni, milita nell’Amburgo, club dal quale si svincolerà al termine della stagione. Dopo una lunga militanza in Germania (dove ha vestito anche le maglie di Schalke 04, Bayer Leverkusen e Lipsia), secondo seriebnews.com, il greco è alla ricerca di una nuova avventura. Qualche anno fa, era stato seguito con molto interesse anche da Napoli e Milan, ma il suo approdo in Italia non è mai riuscito. Due nomi di certo interessanti per la Serie B, sicuramente ne usciranno tanti altri, quindi ancora è troppo presto per parlare di trattative. Il campionato cadetto non è ancora terminato, anzi si dovrà aspettare almeno il mese di luglio. La Reggina stessa dovrà prima fare diversi colloqui con i propri calciatori per capire le varie situazioni, è tutto in fase di evoluzione.