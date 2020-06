Reggina, tutti i calciatori a pranzo per festeggiare: e Cigarini prende in giro Denis [FOTO]

23 Giugno 2020 14:16

Reggina, i giocatori amaranto si riuniscono per pranzare insieme e festeggiare la Serie B: sui social arriva un commento nei confronti di Denis

In attesa della conferenza stampa di oggi pomeriggio, anche i calciatori della Reggina fanno rientro alla base. A distanza di molti mesi finalmente i protagonisti della fantastica cavalcata che ha portato alla promozione in Serie B possono incontrarsi e festeggiare insieme. Come si nota dalle immagini pubblicate su Instagram gli amaranto sono a pranzo insieme in riva al mare. Due tavolate per restare in compagnia dopo tanto tempo, quasi come un ritorno alla normalità. Tra i presenti ci sono Rivas, Bellomo, Rolando, Liotti e il “re delle feste” German Denis. Il Tanque ha fatto partire una diretta su Instagram, che come sempre ha generato numerose reazioni, questa volta anche quella dell’ex compagno Luca Cigarini. Il centrocampista ha infatti commentato ironicamente: “mangia che sei magro…”, a testimonianza del grande rapporto di amicizia che si è creato tra i due ai tempi dell’Atalanta.