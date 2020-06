Reggina in Serie B, i calciatori esultano sui social: la FOTOGALLERY

8 Giugno 2020 16:03

Reggina, è iniziata la festa sui social: i calciatori amaranto stanno tempestando la home page di foto e video di esultanza

E’ iniziata la festa in casa Reggina. Dal Consiglio Federale è giunta la notizia che una città intera aspettava, che una squadra ha meritato nel corso della stagione: è Serie B! I calciatori amaranto sui social hanno mostrato le loro reazioni a caldo, pubblicato foto per esultare alla notizia. “Mi avete fatto un regalo Bellissimo… non avrei mai potuto immaginare una promozione così. Sono arrivato a gennaio con l’auspicio di raggiungere l’obiettivo che la società si era prefissato”, scrive Liotti che oggi fa anche il compleanno. “Brividi da Granillo”, commenta Bertoncini. Una “B” gigante è stata postata da Bianchi. Poi Denis: “Siamo campioni, andiamo!”. E Reginaldo: “Grazie a tutti quelli che ci sono stati vicino per tutta la stagione”. Dichiarazioni di gioia a cui poi sono seguite anche quelle del portiere Farroni e col passare dei minuti di tutti i vari componenti del gruppo.