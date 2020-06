Reggina in B, Toscano: “è stato tutto determinante, da quando abbiamo costruito la squadra”

8 Giugno 2020 21:52

E’ il momento delle reazioni dopo la promozione in Serie B della Reggina, grande soddisfazione per l’allenatore Mimmo Toscano

E’ il giorno della festa per la Reggina, il club amaranto è ufficialmente in Serie B. In città è partita la festa, sono arrivate tante reazioni anche da ex calciatori. Poi parola ai protagonisti, intervento del tecnico Mimmo Toscano a Passione Amaranto. “E’ stato tutto determinante, da quando abbiamo iniziato a costruire la squadra. Già dal ritiro avevo capito la forza della squadra, ma la consapevolezza è arrivata dopo la vittoria nel derby contro il Catanzaro. Mi ha sorpreso la forza del gruppo, abbiamo costruito un gruppo di ragazzi forti, soprattutto dal punto di vista morale e come uomini. Abbiamo lavorato ogni giorno per provare a sbagliare il meno possibile, la bravura di Massimo è stata quella di individuale i calciatori dal punto di vista tecnico e caratteriale”.

“Ringrazio il presidente per avermi scelto, ho coronato il mio sogno. Ho sentito il presidente Gallo, era molto contento e soddisfatto. Il Granillo è sempre stato una bolgia, i tifosi sono stati fondamentali per raggiungere il traguardo. Torniamo in una categoria importante. Sono stato contento di essere stato alla guida di questo club. E’ la vittoria di tutti”.