Reggina, il giorno tanto atteso è arrivato. Menez atterra in Italia: “Sto benissimo, qui per dimostrare chi sono” [FOTO]

26 Giugno 2020 12:35

Reggina, Jeremy Menez è atterrato all’aeroporto di Catania-Fontanarossa: il francese partirà alla volta di Reggio Calabria, dove ci saranno i tifosi ad attenderlo

Eccolo finalmente, è arrivato. Jeremy Menez è atterrato all’aeroporto di Catania-Fontanarossa. E’ stato intercettato da alcuni membri della società amaranto e tra pochi minuti partirà con mezzo privato sino a Messina. L’attaccante francese attraverserà lo Stretto con un catamarano e raggiungerà la sponda calabrese dello Stretto, dove ad attenderlo ci saranno tantissimi tifosi della Reggina. “La verità è che è molto importante il rapporto umano. Dopo la chiamata col presidente ero già certo di venire qui. E’ molto bello tornare in Italia e ora spero di fare bene. Sono qui per questo. Avevo perso la passione da due anni, vogliamo far vedere chi è il vero Menez. Sto alla grande, lo stop mi ha fatto benissimo. Io sto bene sia come punta che dietro la punta, sono a completa disposizione del mister”, ha così detto il calciatore ai microfoni della tv ufficiale amaranto.