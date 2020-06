L’annuncio di Gallo che manda in estasi i tifosi: “Menez è un calciatore della Reggina!” [VIDEO]

23 Giugno 2020 18:32

Il presidente della Reggina, Luca Gallo, ha annunciato importanti novità nella conferenza stampa dello stadio ‘Oreste Granillo’

Conferenza stampa importante quella del presidente della Reggina, Luca Gallo, che ha esaltato la cavalcata della squadra amaranto verso la Serie B, sottolineando i meriti di calciatori e staff. Una chiacchierata in cui si sono sviscerati passato, presente e futuro del club: dalla situazione trovata all’insediamento fino al progetto stadio. Tanti anche gli episodi occorsi in stagione analizzati dal numero uno della Reggina: la maglietta indossata dopo il derby d’andata contro il Catanzaro, lo stop causa pandemia e i meriti di Francesco Ghirelli (presidente Lega Pro) nella decisione di promuovere la prima di ogni girone, dando priorità al merito sportivo in occasione dell’emergenza Coronavirus. Poi l’annuncio che era nell’aria da giorni: “Il calciatore francese Jeremy Menez è della Reggina, contratto triennale. Il 26 giugno alle ore 12 arriverà all’aeroporto di Catania, alle 14 al porto di Messina, alle 15 al porto di Reggio. Il 27 giugno verrà presentato alla stampa, alle 15. Alle 17 sarà allo store per i tifosi della Reggina, per autografi e foto. La sera porteremo Menez al ristorante per una cena. E’ un campione, basta guardare il curriculum, un calciatore che ha giocato in squadre come Milan, Roma, Psg. E’ il mio regalo per la Serie B”.