21 Giugno 2020 11:13

La Reggina dice addio al suo abbonato più anziano: si è spento Giulio Ciocca, storico tifoso amaranto che ha gioito fino alla fine

Addio ad un pezzo di storia della tifoseria reggina: si è spento ieri Giulio Ciocca. Era l’abbonato più anziano degli amaranto, sempre presente in tribuna. A riportare la notizia è ‘Reggina 1914’. Un esempio per tanti, Giulio ha gioito sino all’ultimo insieme alla Reggina per la promozione in Serie B. Il presidente Luca Gallo e la Reggina sono vicini alla famiglia Ciocca in questo difficile momento. A loro si unisce la redazione di StrettoWeb. Ciao Giulio!