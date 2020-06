Reggina, le 10 tappe di una stagione indimenticabile: dai grandi propositivi estivi al sogno che diventa realtà [FOTORACCONTO]

9 Giugno 2020 19:03

La vita è fatta di momenti. Di attimi. Sono fermi-immagine che rimangono impressi nella mente e restano scolpiti nel tempo. La fotografia ci dà la possibilità di fermarci ad osservare ciò che “è stato”. E questa stagione, per i colori amaranto, “è stato”. Tanto. Abbiamo così deciso di affidarci proprio alle immagini per ripercorrere le 10 tappe più belle dell’annata che si è conclusa con la grande notizia di ieri. Ma è solo l’inizio…

25 GIUGNO 2019 – LA PRESENTAZIONE DI MISTER TOSCANO

“Era il mio sogno e l’ho coronato, questa è la mia città“. Domenico Toscano, nato e cresciuto a Reggio Calabria ed ex calciatore amaranto, è il nuovo allenatore della Reggina. Sfida importante e ambiziosa la sua, ma c’è tanta curiosità intorno all’ambiente per colui che viene definito un maestro della Serie C. Nomea che, tra l’altro, non verrà smentita…

6 AGOSTO 2019 – REGGINA-VICENZA 3-2: “QUESTA SQUADRA CI FARA’ DIVERTIRE“

Prima partita ufficiale della stagione, il pensiero è univoco: “Questa squadra ci farà divertire“. La Reggina va sotto in avvio, ma è una casualità. In pieno agosto, nel cuore dell’estate, gli amaranto hanno infatti dieci marce in più rispetto al Vicenza (che, non dimentichiamolo, è la capolista del girone B). Sounas pareggia, ma poi c’è un uomo che diventa il nuovo idolo della Sud: Reginaldo!

27 AGOSTO 2019 – L’ARRIVO DI DENIS A REGGIO CALABRIA

Sembrava un sogno, ma col passare dei giorni la città ha iniziato a crederci. E, dopo l’ufficialità, il grande entusiasmo all’aeroporto: German Denis sbarca a Reggio Calabria! Tifosi impazziti, ma è solo l’assaggio di quella che sarà l’accoglienza riservata all’argentino. Se sarà ricambiata? Lo scopriremo nelle prossime tappe…

1 E 8 SETTEMBRE 2019 – CAVESE E BISCEGLIE SPAZZATE VIA: “SI PUO’ PENSARE IN GRANDE“

Tra la Coppa Italia e l’arrivo di Denis c’è stato l’esordio in campionato in casa della Virtus Francavilla. Pari e ancora tante incognite. Qual è la vera Reggina? Il doppio turno interno contro Cavese e Bisceglie spazza i dubbi: è quella vista ad inizio agosto. Otto reti in due partite, gare già chiuse alla mezz’ora e totale dominio del campo.

12 OTTOBRE 2019 – REGGINA-CATANZARO, IL GRANILLO ESPLODE

E’ la quinta tappa del nostro cammino solo in termini temporali. In termini di importanza, probabilmente, è la prima. E’ la svolta, così come confermato più volte anche dalla società. Il derby calabrese sembra uno spareggio, eppure siamo a ottobre: gol annullato, espulsioni, palo (sarà solo uno) ed esplosione finale dei 15 mila reggini. Reggio Calabria ha scoperto un bomber: il suo nome è Simone Corazza.

3 NOVEMBRE 2019 – POTENZA 0 CORAZZA 3

Se il derby col Catanzaro è stata la svolta, la vittoria di Potenza è solo una presa di coscienza. Dopo Catanzaro e Catania, cade un’altra grande. E lo fa in malo modo. In casa, dove non perde mai, e subendo tre gol, proprio lei che è la miglior difesa del girone. Corazza è devastante ed il presidente lucano Caiata lo ammette a fine match, non con qualche polemica: “Oggi la partita è stata decisa dal bomber, direi Potenza 0 Corazza 3“.

15 DICEMBRE 2019 – SBANCATA LENTINI: “REGINALDO VOLA IN CIELO, LA REGGINA IN PARADISO“

E’ l’ultima del nuovo anno. La Reggina continua a vincere contro chiunque ma inizia a faticare in qualche occasione. A Lentini va sotto, in casa della Sicula ultima in classifica, ma poi rimonta nel finale con Reginaldo, che segna di testa al fotofinish facendo urlare di gioia il migliaio di tifosi amaranto accorsi in Sicilia. “Reginaldo vola in cielo, la Reggina in paradiso” fu il nostro titolo quel giorno.

22 GENNAIO 2020 – REGGINA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-2, IL NUOVO INIZIO

Prima sconfitta interna del campionato e seconda stagionale a distanza di due settimane. E’ un campanello d’allarme? No, è un’altra svolta, a suo modo. “Questa squadra vuole andare sempre 100 all’ora ma deve capire che in alcuni momenti si può andare anche a 60, a 80, per portare a casa il risultato“, dirà Toscano a fine gara. Lezione imparata, potremmo dire considerando il prosieguo, e la svolta è proprio qui: le vittorie successive saranno più sofferte e sudate, ma gli errori di prima non più commessi.

26 FEBBRAIO 2020 – LA CALABRIA E’ AMARANTO, SBANCATA CATANZARO

Terz’ultima gara prima dello stop. Attesa tantissimo dai reggini, ma ancor di più dai catanzaresi, che non aspettavano altro che questa sfida per vendicarsi dell’andata. C’è equilibrio, c’è tensione, c’è un altro palo. Ma Rivas segna e la Reggina stringe i denti fino alla fine. Chi non stringe (la mano) a Toscano è però il tecnico del Catanzaro Auteri…

8 GIUGNO 2020 – E’ IL MOMENTO DI ESULTARE: LA REGGINA E’ IN SERIE B!

E’ il grande giorno, quello di ieri. Solo il Coronavirus ha fermato la Reggina, rimandando un verdetto che in tempi normali sarebbe arrivato già ad aprile. Ma i mesi vissuti dai tifosi sono di ansia e paura, tra le notizie sconfortanti dal mondo e dagli ospedali e quelle provenienti dai tavoli delle federazioni. Mini tornei, playoff con le prime, blocco promozioni, ma la società predica calma. E poi annuncia: “La Reggina è in Serie B!“