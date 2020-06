Reggina, 15 club chiedono l’Assemblea straordinaria: alcune squadre contrarie alla promozione delle prime

1 Giugno 2020 19:58

Secondo indiscrezioni di Nicolò Scrira, 15 club di Serie C sarebbero contro il Direttivo: richiesta l’Assemblea straordinaria prima del Consiglio Federale

Grande attesa in casa Reggina in vista del Consiglio Federale fissato per l’8 giugno, si deciderà anche sulla promozione del club amaranto nel campionato di Serie B. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso un post pubblicato sui social, 15 club di Serie C sarebbero contro il Direttivo, richiesta l’Assemblea straordinaria prima del Consiglio Federale di lunedì. Il tema sono Playoff (alcuni club chiedono che vi partecipino anche le prime come indicato da regolamento UEFA) e Playout (5 retrocesse chiedono di partecipare agli spareggi).