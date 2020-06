Ragusa: Cna, ‘bene Comune Pozzallo per delibera contributi piccole e medie imprese’

15 Giugno 2020 09:56

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) – La Cna territoriale di Ragusa “si complimenta con il Comune di Pozzallo per avere deliberato un percorso che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese presenti sul territorio comunale”. ‘Complimenti, innanzitutto ‘ sottolinea il presidente della Cna territoriale, Giuseppe Santocono ‘ per il metodo della concertazione preliminare con le associazioni di categoria, a partire dalla nostra che ha fattivamente collaborato nella individuazione e nella definizione della misura adottata. Misura che risponde appieno a quanto abbiamo richiesto a gran voce. I complimenti, inoltre, vanno fatti per l’entità dello stanziamento messo a disposizione, vale a dire 490.000 euro, che di questi tempi, a maggior ragione per un Comune come quello di Pozzallo, rappresenta un importo senz’altro ragguardevole. C’è da complimentarsi altresì – aggiunge Santocono – per la scelta di merito consistente nella concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese che più hanno sofferto durante il lockdown e, in particolare, a quelle della filiera turistica che continua ad attraversare un periodo difficilissimo anche dopo la riapertura”.