Raccolta differenziata a Messina: “i dati di Maggio tornano ad essere confortanti”

1 Giugno 2020 14:27

Differenziata, Lombardo (Msbc): “a Maggio si ritorna abbondantemente oltre le mille tonnellate di frazione secca della RD. Entro fine mese si parte con tutta area Nord e tutta Area Sud”

“Dopo una leggera flessione a Marzo e ad Aprile, i dati di maggio sulla raccolta differenziata tornano ad essere confortanti. Quasi 1.100 tonnellate di frazione secca raccolta: 400 tonnellate di cartone, 200 di carta, 250 di plastica e metalli e 250 di vetro. Si riprende con più impegno quanto già programmato prima dell’emergenza Covid 19 sull’ampliamento delle zone servite dal porta a porta. Con le assunzioni già fatte e con le altre da fare nelle prossime settimane, pensiamo di arrivare a completare le zone 3 e 4 dell’aree Nord e Sud di Messina coprendo così 2/3 del territorio comunale. Purtroppo diversi intoppi burocratici dovuti a diversi ricorsi, problematiche per le assunzioni non dipese da noi, e il Covid 19 hanno rallentato la nostra azione, ma ora stiamo andando spediti”. Lo afferma in una nota Lombardo (Msbc).