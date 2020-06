Pubblicato il nuovo album della Irish band reggina “Glueckners” dal titolo “the book of legends”

5 Giugno 2020 15:00

“The book of legends” un album particolare ed originale composto e scritto dalla band reggina dei “Glueckners” una formazione musicale unica nel panorama musicale calabrese

L’Irish band “Glueckners” nasce nel 2002 a Reggio Calabria. Attraverso un intenso cammino di studio e ascolto dà vita a un nuovo stile creando quel sound af-fascinante e ricercato che ad oggi la contraddistingue, fa rivivere le antiche melodie e i coinvol-genti ritmi irlandesi con contaminazioni pop rock, creando sonorità innovative e in continua evoluzione. Tra le sue produzioni ricordiamo “YE OLDE LEGEND”, Live in studio prodotto nel 2017 e pub-blicato dall’etichetta discografica Sinergie, dove vengono proposte cover di brani portati al suc-cesso da artisti del panorama Pop e Folk Irlandese come The Corrs, The Cranberries, Bob Geldof, Blackmore’s Night e Loreena Mc Kennitt, in arrangiamenti studiati e sviluppati in chiave Glueck-ners e “THE BOOK OF LEGENDS”, primo progetto originale edito da Miseria e Nobiltà SAS di Milano e Ideo Music con musiche di Angelo Teddy Condello, Domenico Mazza e Gianluigi Lombardo e Testi di Paola Nicolò e Angelo Teddy Condello. Un cd che racchiude le nostre magi-che radici, dando nuova linfa alle storie e leggende della nostra terra. Componenti della Band: Voce (Paola Nicolò), Violino (Paolo De Benedetto), Chitarra (Angelo “Teddy” Condello), Flauti a becco (Gianluigi Lombardo), Arpa celtica (Aurora Surace), Batteria e percussioni (Giuseppe Spanò), Piano e Fisarmonica (Giuseppe Dato), Tastiere e Synt (Augusto Molinari) Basso (Domenico Mazza). Nel lavoro è contenuto il brano “ LET ME FLY TO HIM ” il soave primo singolo gradito e lan-ciato nei giorni scorsi dalle radio italiane.