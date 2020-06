Protesta degli Oss dell’Asp di Cosenza: domani mattina consegneranno i propri attestati al direttore generale

24 Giugno 2020 21:24

Domani mattina, giorno 25 giugno alle ore 10:00, i Segretari Regionali e Territoriali della UIL FPL, Susanna De Marco, Franco Longo, Elio Bartoletti, si recheranno ai cancelli dell’ASP di Cosenza, “insieme agli Operatori Socio Sanitari dipendenti dell’Azienda, ciascuno di essi con il proprio attestato di abilitazione alla professione, per consegnarlo nelle mani del Direttore Generale. Questi lavoratori, originariamente inquadrati nella figura di personale ausiliario, circa dieci anni fa conseguirono l’abilitazione di Oss, grazie ad un corso di formazione promosso dalla Regione Calabria. Volontà dell’epoca era la progressione di tali lavoratori verso un futuro più specializzato e professionalizzato. Questi obiettivi, poi raggiunti, ebbero l’effetto sperato. Tuttavia quello che ancora oggi rimane nel più totale stallo è l’inquadramento contrattuale. Da dieci anni ormai questi dipendenti pur lavorando a tutti gli effetti come Operatori Socio Sanitari, sono ancora strutturati e retribuiti come Ausiliari. L’Amministrazione sembra si sia dimenticata di essi e, ad accrescere la tensione che tende le corde della pazienza di questi professionisti della sanità, sono le assunzioni che si stanno effettuando nell’ultimo periodo, in barba al decreto Madia del 2017 che ingiunge alle Aziende di destinare il 20% dei posti a concorso al personale interno. Stanchi di questa condizione i lavoratori si sono rivolti ai propri rappresentanti sindacali, i quali si faranno portavoce della protesta di domani mattina”.