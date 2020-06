Previsioni Meteo, nel weekend sole e tanto caldo ovunque: picchi di +37/+38°C in Sicilia

23 Giugno 2020 22:11

Previsioni Meteo: nel weekend si concretizzerà la prima forte ondata di caldo nordafricano di questo avvio d’estate

Previsioni Meteo – Sarà un weekend all’insegna del caldo in tutt‘Italia e sarà la prima forte ondata di caldo nordafricano di questo avvio d’estate. Le temperature massime, secondo i dati serali, raggiungerebbero su tutto il territorio i +30/+32°, fino anche a +37/+38°C in Sicilia e Puglia. Come rappresentato nell’immagine sullo stato del cielo e sui fenomeni, il sole sarebbe protagonista al Centro Sud e sulle pianure del Nord, salvo qualche nube irregolare a sviluppo diurno in Appennino.

La redazione di MeteoWeb, apporterà continui aggiornamenti quotidiani sulla tendenza del tempo per l’ultimo weekend di giugno.