Previsioni Meteo: weekend di sole e caldo. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 1° Luglio

26 Giugno 2020 22:26

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 1° Luglio: weekend di sole e caldo, l’estate entra nel clou

Le previsioni meteo per domani e per i successivi 5 giorni in Italia, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Sabato 27 Giugno 2020

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi, accompagnate da deboli rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata, sulle aree interne dell’Abruzzo.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese; massime in aumento su tutto il paese.

Domenica 28 giugno

Nord iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi in attenuazione dal tardo pomeriggio sulle aree prealpine.

Centro e Sardegna: bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi a ridosso degli Appennini nelle ore centrali della giornata, accompagnate da deboli rovesci o temporali.

Sud e Sicilia: bel tempo, salvo formazione di nubi cumuliformi a ridosso delle aree montuose nelle ore centrali della giornata.Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese.

Lunedì 29 addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche intensi sul Triveneto settentrionale, in successiva generale attenuazione dal tardo pomeriggio. Bel tempo sul resto del paese.

Martedì 30 addensamenti cumuliformi sparsi al Nord, con deboli rovesci o temporali associati, in attenuazione dal tardo pomeriggio in Pianura padana. Bel tempo sul resto del paese.

Mercoledì 1 luglio addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese.