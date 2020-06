Previsioni Meteo: ultimi giorni di maltempo in Italia. Il bollettino dell’Aeronautica Militare

10 Giugno 2020 22:20

Il maltempo continua a tenere l’Italia, in particolare il Centro-Nord, in ostaggio in questo inizio giugno anomalo. Ci attendono ancora 48 ore di maltempo prima di una breve tregua nella giornata di venerdì 12 giugno. Ma non potremo cantare vittoria perché una nuova ondata di maltempo prenderà corpo già dal weekend. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare fino al 16 giugno.

Domani, giovedì 11 giugno

Al Nord, cielo generalmente molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sparse sulla Pianura padana e diffuse sui rilievi. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni sulla Pianura padana centro-orientale con successivo cielo stellato.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sull’area centro-occidentale della Sardegna con rovesci sparsi di debole intensità e velature sul resto dell’isola; molte nubi su regioni tirreniche e Umbria con deboli rovesci diffusi, più intensi sulle aree appenniniche. Sul resto del Centro cielo sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti compatti sui rilievi. Dalla tarda mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme con deboli precipitazioni diffuse, a carattere temporalesco a ridosso della dorsale appenninica; dal tardo pomeriggio rapida attenuazione dei fenomeni su tutte le regioni con successivo cielo sereno.

Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia, salvo transito di velature; sulle aree tirreniche addensamenti compatti con rovesci sparsi e isolati temporali fino al pomeriggio. Sul resto del Sud cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a eccezione di instabilità diurna, specie a ridosso delle aree montuose.

Temperature: minime in lieve rialzo sulla Sardegna, stazionarie sul resto del paese; massime in calo su Piemonte e Lombardia occidentale, senza variazioni di rilievo al Sud peninsulare, su Abruzzo, basso Lazio, alta Toscana, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Alpi e Prealpi venete, in aumento altrove.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 12 giugno. Al Nord nuvolosità diffusa a ridosso dei rilievi con associati rovesci sparsi e isolati temporali. Ampi spazi di cielo sereno in pianura, specie sui settori centro-orientali. Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo debole instabilità diurna a ridosso della dorsale appenninica. Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature: minime in rialzo su isole maggiori, Lazio, Toscana meridionale, Umbria occidentale e Pianura padana centro-orientale, senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento su tutte le regioni, più marcato su Pianura padana, isole maggiori e aree interne della Puglia.

Sabato 13 cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle coste adriatiche. Altrove alternanza di schiarite e annuvolamenti, questi ultimi più consistenti al Nord-Ovest, su Emilia-Romagna occidentale, regioni tirreniche centrali e Umbria con associate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale a partire dalla tarda mattinata.

Domenica 14 condizioni di generale stabilità al Sud e sulle isole maggiori. Altrove tempo variabile con possibili rovesci diffusi, specie al Nord-Est e nelle aree interne del Centro.

Lunedì 15 rapido aumento della copertura nuvolosa al Centro-Sud peninsulare con possibili rovesci diffusi, specie su aree adriatiche, Campania e Basilicata tirrenica. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, salvo annuvolamenti più consistenti sui rilievi alpini specie orientali.

Nella giornata di martedì nuvolosità diffusa sulle aree montuose del Nord con possibili rovesci sparsi e poche nubi sulla Pianura padana. Al Centro e sulla Sardegna ampi e persistenti rasserenamenti, salvo annuvolamenti compatti su Lazio e Abruzzo meridionali con associati possibili piovaschi. Nuvolosità irregolare a tratti intensa al Sud, specie sulle aree tirreniche con possibili piogge sparse di debole intensità.