Previsioni Meteo: dopo il week-end decolla l’estate su gran parte d’Italia. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 25 giugno

19 Giugno 2020 21:31

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 25 Giugno: dopo il week-end decolla l’estate, sole e aumento delle temperature su gran parte d’Italia

Il tempo previsto sull’Italia per domani e per i successivi cinque giorni, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Sabato 20 Giugno

Nord: molte nubi compatte sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici con deboli rovesci e temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dalla sera riduzione delle precipitazioni con estesi rasserenamenti.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di nubi cumuliformi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, su Toscana e regioni adriatiche, nelle ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: addensamenti cumuliformi sparsi, con associati deboli rovesci o temporali, sul settore peninsulare, in assorbimento serale. Bel tempo sulla Sicilia.

Temperature: minime in lieve rialzo su Piemonte occidentale, Pianura Padana orientale, meridionale peninsulare e Sicilia centromeridionale; in calo su aree alpine e prealpine centrorientali, Sardegna e Sicilia tirrenica; senza variazioni altrove; massime in diminuzione su aree costiere centromeridionali adriatiche, costiera romagnola, Sicilia, Calabria tirrenica meridionale e Sardegna centroccidentale, in aumento altrove.

Venti: dai quadranti settentrionali: moderati sulle due isole maggiori con locali rinforzi; da deboli a moderati sulle zone appenniniche e generalmente deboli altrove.

Mari: da mossi a molto mossi le Bocche di Bonifacio, canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da poco mosso a mosso il Mar Ligure; mossi i rimanenti bacini ad ovest della penisola ed il basso Ionio; poco mossi i restanti mari, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio sull’Adriatico centromeridionale e restante Ionio.

Domenica 21 Giugno

Nord: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il settentrione. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro. Sud e Sicilia: iniziali addensamenti bassi sulla Calabria tirrenica; bel tempo sul resto del meridione. Dalla seconda parte della mattinata aumento delle nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche peninsulari, accompagnati da deboli rovesci o temporali, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio, con l’eccezione della Calabria tirrenica, dove permarranno per il resto della giornata.

Temperature: minime in aumento al nord-ovest, Pianura Padana, regioni centrali tirreniche peninsulari e Campania settentrionale, in diminuzione sulle regioni ioniche, Sardegna centromeridionale e Campania meridionale, stazionarie altrove; massime in diminuzione al sud, Abruzzo, Lazio e Marche meridionali, in aumento al Nord, coste della Toscana e delle Marche, Sardegna centrosettentrionale, stazionarie altrove. Venti: moderati settentrionali al sud, deboli sul resto del Paese. Mari: da mossi a molto mossi su mare e canale di Sardegna, Tirreno, stretto di Sicilia e Ionio; da poco mossi a mossi i restanti mari.

Lunedì 22 Giugno: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Paese.

Martedì 23 Giugno: bel tempo su tutto il Paese.

Mercoledì 24 Giugno e giovedì 25 Giugno.

Mercoledì: iniziali condizioni di bel tempo su tutto il Paese, con aumento delle nubi compatte dal pomeriggio sulle aree alpine e prealpine e di quelle cumuliformi sul resto del settentrione e regioni centrali adriatiche, accompagnati da rovesci o temporali sparsi; bel tempo sul resto del Paese. Nella mattinata di giovedì estensione delle nubi compatte alle aree pianeggianti delle regioni alpine e sulle aree appenniniche peninsulari, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; ancora estesa nuvolosità medio-alta sul resto del nord e regioni adriatiche e bel tempo sul resto del Paese.