Le Previsioni Meteo fino a mercoledì 17 Giugno: ancora nuvole diffuse. Il bollettino dell’Aeronautica Militare

11 Giugno 2020 22:50

Le Previsioni Meteo fino a mercoledì 17 Giugno: l’estate non arriva, ancora nuvole diffuse

Il tempo previsto sull’Italia per dopodomani, sabato 13 giugno 2020, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio Meteo dell’Aeronautica militare.

Sabato 13 giugno

Nord: al mattino estesa nuvolosità cumuliforme al nord-ovest e sui rilievi montuosi, con rovesci o temporali sparsi, in estensione al primo pomeriggio anche al resto delle regioni centroccidentali. Dal tardo pomeriggio diradamento della nuvolosità cumuliforme e attenuazione dei fenomeni sull’area alpina occidentale del Piemonte e sulla pianura padana.

Centro e Sardegna: al mattino nubi cumuliformi sparse su Sardegna e Toscana, con rovesci o temporali sparsi, in generale di debole intensità, in estensione pomeridiana anche al resto del centro, e successiva attenuazione dal tardo pomeriggio sulla sardegna.

Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato. Dalla serata aumento della nuvolosità cumuliforme su Campania settentrionale, con rovesci o temporali sparsi.Temperature: minime in aumento su tutto il Paese; massime in diminuzione su Sardegna centroccidentale, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, Liguria centrorientale, Piemonte meridionale ed aree interne della Romagna, in aumento sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sui rilievi appenninici.

Mari: molto mossi il mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi lo stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale; mosso il mar Ligure; da poco mossi a mossi il resto del Tirreno e lo Ionio; poco mossi i restanti mari.

Domenica 14 giugno: iniziali addensamenti compatti sulle aree alpine, prealpine, sulle aree interne delle regioni tirreniche e sulla Sardegna centroccidentale, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sul Triveneto e sul resto del centro-sud peninsulare, con rovesci o temporali associati, in successiva attenuazione serale.

Lunedì 15 giugno: al primo mattino estesa nuvolosità medio-alta al nord-est e sulle aree costiere adriatiche, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni centromeridionali peninsulari, con rovesci o temporali associati, in successiva attenuazione serale sulle regioni centrali.

Martedì 16 e mercoledì 17 giugno: martedì estesa nuvolosità cumuliforme al nord, regioni centrali tirreniche peninsulari e regioni ioniche; con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in successiva attenuazione dal tardo pomeriggio al centro-sud. Nella prima parte della mattinata di mercoledì molte nubi al nord, con rovesci o temporali diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme lungo le aree appenniniche, con deboli piogge o rovesci associati.

