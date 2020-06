Povertà: Misery Index Confcommercio, ad aprile sale disagio sociale, è massimo storico (2)

8 Giugno 2020 11:58

(Adnkronos) – Ad aprile 2020 le ore autorizzate di Cig si sono attestate su di un valore di oltre 772 milioni, delle quali il 98% con causale Covid-19, a cui si associano oltre 85 milioni di ore per assegni erogati da fondi di solidarietà.

Queste cifre registrate in un solo mese sono assimilabili a quanto avvenuto nell’intero 2009, fenomeno che rende fuorviante il calcolo di qualsiasi tasso di variazione rispetto ad altri periodi temporali.

In termini di ore di Cig effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a Ula, si stima che questo corrisponda a oltre 4,4 milioni di unità lavorative standard. Il combinarsi di queste dinamiche ha portato il tasso di disoccupazione esteso al 32,7% valore più che doppio rispetto al valore di marzo di quest’anno e di aprile 2019.