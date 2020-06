Poste Italiane: le videolezioni di educazione finanziaria disponibili online per tutti i cittadini

18 Giugno 2020 15:10

Sono online da oggi, sul sito di Poste Italiane, undici video lezioni di Educazione Finanziaria a disposizione di tutti coloro che vogliano aumentare le proprie competenze. Molteplici gli argomenti trattati: dalla protezione al welfare, dal passaggio generazionale alla previdenza, dal risparmio ed investimenti ai finanziamenti ed al budgeting. L’obiettivo dell’iniziativa di Poste Italiane è quello di fornire un contributo per aumentare la consapevolezza dei cittadini ogni qualvolta debbano compiere delle scelte, per sé e per la propria famiglia, in campo finanziario, assicurativo e previdenziale. Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, finora organizzate con eventi “in presenza”, adattando le proprie proposte didattiche ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile. Una “buona” educazione finanziaria, infatti, anche fatta “a distanza”, permette di essere più consapevoli dei propri bisogni e di compiere scelte informate di fronte a decisioni importanti. Nel sito, oltre alle video lezioni è disponibile per tutti i cittadini anche un Glossario finanziario, assicurativo e previdenziale con più di 530 termini, consultabile nella sezione “Educazione Finanziaria” del sito www.poste.it. Il progetto di Educazione Finanziaria è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.