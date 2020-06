6 Giugno 2020 13:26

Ponte sullo Stretto: le parole del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani

“La priorità mi sembra un’altra: portare l’Alta velocità in tutto il Sud e modernizzare la rete infrastrutturale in Calabria e Sicilia“. Così sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina rilanciato dal premier Giuseppe Conte, il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, in un’intervista su ‘Il Corriere della Sera’.