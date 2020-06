Ponte sullo Stretto, il Ministro De Micheli: “con risorse del Recovery Fund OK alla nuova progettazione”

5 Giugno 2020 13:08

Ponte sullo Stretto di Messina, la nota di Paola De Micheli

Sul Ponte sullo Stretto di Messina “credo che prima ci debba essere una discussione dentro la maggioranza e una discussione con i territori sulla valutazione dell’impatto di quest’opera. E poi, con l’arrivo delle risorse del Recovery Fund secondo me possiamo immaginare una fase di studi e di progettazione“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a Radio Anch’io, su Rai Radio1. “Ovviamente – ha proseguito De Micheli – il Ponte e’ un’opera che se dovesse essere fatta, andrebbe fatta nel mare e quindi dobbiamo avere, anche in coerenza con le ragioni per le quali e’ nato questo Governo, e quindi la transizione ecologica e la sostenibilita’ ambientale, un occhio molto attento a un’opera che non puo’ essere impattante sul mare“.